Thaïlande : une solution FTTR innovante déployée

ZTE Corporation et True Corporation se sont associés pour créer une solution Wi-Fi entièrement optique de pointe pour le Wyndham Royal Lee Phuket, en Thaïlande. La solution innovante FTTR de ZTE dispose d’une large gamme d’applications dans des scénarios domestiques traditionnels et des environnements d’entreprise tels que les hôtels et les établissements de vente au détail.

True Corporation a collaboré avec ZTE pour développer une solution Wi-Fi entièrement optique de pointe pour le Wyndham Royal Lee Phuket, en Thaïlande. La Thaïlande, un pays tropical d’Asie du Sud-Est, compte environ 14,27 millions d’utilisateurs de haut débit fixe (FBB), atteignant une pénétration des ménages d’environ 58,96%. La technologie Fiber To The Home (FTTH), notamment, représente 95% des utilisateurs de FBB. True Corporation, en tant que plus grand opérateur de réseau fixe et vidéo en Thaïlande, s’engage à exploiter des technologies de pointe et à proposer des offres de service attrayantes.

Cet engagement vise à renforcer la compétitivité du marché et à améliorer la satisfaction des utilisateurs. Le Wyndham Royal Lee Phuket, en Thaïlande, est une communauté de style appartement de luxe créée par Wyndham Hotels and Resorts. Après des années d’exploitation, l’infrastructure réseau de l’hébergement était obsolète, ne répondant plus aux exigences évolutives d’utilisation du Wi-Fi de ses clients. Reconnaissant l’impératif d’une solution améliorée, True Corporation et ZTE Corporation ont collaboré lors de la rénovation du Wyndham Royal Lee Phuket. Ce partenariat a abouti au développement d’une solution Wi-Fi entièrement optique de pointe adaptée aux besoins spécifiques du Wyndham Royal Lee Phuket.

Wi-Fi en tant que point pour l’exploitation du Wyndham Royal Lee Phuket

Avec l’adoption généralisée des appareils domestiques intelligents et le développement rapide de services tels que la vidéo haute définition et les jeux, la solution d’accès à large bande Very High-Speed Digital Subscriber Line (VDSL) 100 Mbps utilisée par le Wyndham Royal Lee Phuket ne pouvait plus répondre aux exigences d’Internet haut débit de ses clients. La solution VDSL impliquait le partage d’une passerelle Wi-Fi pour chaque 2 à 3 chambres, entraînant une couverture Wi-Fi médiocre et une bande passante faible. La bande passante réelle accessible par les clients était inférieure à 10 Mbps. Les clients signalaient fréquemment des défaillances de connexion Wi-Fi et des connexions Wi-Fi instables, ce qui dégradait l’expérience utilisateur et nuisait à l’image haut de gamme de l’hôtel.

Après avoir identifié astucieusement le Wi-Fi comme un point douloureux du Wyndham Royal Lee Phuket, True Corporation a travaillé avec ZTE Corporation pour discuter avec le client de la dernière solution de réseau optique Fiber To The Room (FTTR) de l’industrie, qui fournirait une bande passante gigabit à chaque chambre. La solution a été très appréciée par le Wyndham Royal Lee Phuket, et les trois parties ont convenu de remplacer sa solution VDSL existante par le service d’accès large bande de True Online et la solution FTTR de ZTE lors de la réouverture officielle du Wyndham Royal Lee Phuket après la rénovation. Cela permettrait de résoudre le problème de faible bande passante et de mauvaise couverture Wi-Fi dans les chambres des clients, offrant aux clients un service Internet rapide et stable, améliorant l’expérience de séjour des clients et rehaussant l’image haut de gamme du Wyndham Royal Lee Phuket.

Solution de réseau FTTR entièrement optique

Avant le projet Wyndham Royal Lee Phuket, True Online avait déjà commencé le déploiement à grande échelle de terminaux réseau optique Wi-Fi 6 à double bande (ONT) et de points d’accès maillés (AP) pour garantir sa compétitivité en termes de bande passante et de couverture. Pour maintenir sa position de leader sur le marché des opérateurs thaïlandais, True Online a mené activement des essais de réseau FTTR avec ZTE Corporation et a été très satisfait des résultats des essais. La solution FTTR innovante de ZTE dispose d’une large gamme d’applications dans des scénarios domestiques traditionnels et des environnements d’entreprise tels que les hôtels et les établissements de vente au détail. Compte tenu de la structure du bâtiment, les trois parties ont décidé de déployer un ONT principal et 26 ONT de chambre sur chaque étage, garantissant que chaque chambre avait un ONT de chambre indépendant. Les emplacements de déploiement des dispositifs FTTR ont été méticuleusement sélectionnés par les ingénieurs de ZTE pour garantir une force de signal Wi-Fi complète dans tous les coins des chambres.

En exploitant la capacité de bande passante élevée des dispositifs FTTR, True Online a fourni des forfaits haute vitesse de 2 Gbit/s pour améliorer considérablement l’expérience Internet et la satisfaction du service des clients. Avec la solution FTTR de ZTE, le Wyndham Royal Lee Phuket a atteint son objectif d’offrir une bande passante élevée et un Wi-Fi haut de gamme. La solution déployée présente quatre caractéristiques principales. Bande passante gigabit et services ultra-rapides : la solution utilise une combinaison de fibre optique et de technologie Wi-Fi 6 pour éliminer les contraintes de performance du câble Ethernet traditionnel et prévenir la dégradation de la vitesse, assurant des expériences de jeu, de streaming vidéo et de visioconférence fluides. Couverture complète et pas de zones mortes : la fibre optique s’étend de la boîte d’information à chaque chambre pour mettre en œuvre une couverture Wi-Fi dans toute la maison.

Les taux de données élevés et les capacités anti-interférences de la solution garantissent que chaque coin de la maison bénéficie d’une force de signal maximale. Roaming intelligent et transfert transparent : un algorithme intelligent de roaming interne permet un transfert imperceptible de l’itinérance en millisecondes sans interruptions lorsque les clients se déplacent dans le bâtiment de l’hôtel. Grand espace et connexions multiples : chaque étage dispose d’un réseau de couverture complet comprenant jusqu’à 26 points d’accès Wi-Fi et connectant un maximum de 256 appareils intelligents.

Création d’une nouvelle expérience hôtelière entièrement optique

Les forfaits de bande passante de 2 Gbit/s de True Online, associés à la solution FTTR de ZTE, ont transformé l’expérience Internet offerte aux clients du Wyndham Royal Lee Phuket. Ce dernier s’est déclaré très satisfait du déploiement et prévoit d’approfondir sa collaboration avec True Corporation et ZTE Corporation pour améliorer davantage les expériences réseau de ses clients. Le service FTTR de True Online lancé en Thaïlande a suscité une attention importante de l’industrie en raison de ses applications polyvalentes, le marquant comme un nouveau secteur de croissance pour l’opérateur.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO