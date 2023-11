CIH BANK : des résultats robustes et une stratégie de diversification confirmée

Sous la présidence de son PDG, Lotfi Sekkat, le Conseil d’Administration de CIH BANK s’est réuni le jeudi 16 novembre 2023 pour examiner les résultats sociaux et consolidés au 30 septembre 2023, ainsi que d’autres points à l’ordre du jour.

Indicateurs et Résultats:

Le Produit Net Bancaire (PNB) consolidé atteint 3 326,7 MDH, en augmentation de +32,6% par rapport à septembre 2022. Cette croissance est principalement attribuable à l’augmentation de la marge nette d’intérêt de 10,6% et aux performances de l’activité de marché à fin septembre 2023 comparé à la même période en 2022.

En termes sociaux, le produit net bancaire de CIH BANK s’établit à 2 776,5 MDH, en croissance de +38,4% par rapport à septembre 2022. Le coût du risque en consolidé atteint 747,4 MDH, soit une augmentation de 168,2% comparé à septembre 2022. Le taux du coût du risque à fin septembre 2023 s’établit à 0,85%, contre 0,34% un an auparavant.

Dans le secteur social, le coût du risque atteint 589,3 MDH contre 311,3 MDH, correspondant respectivement à un taux de coût du risque de 0,76% en septembre 2023 contre 0,46% en septembre 2022.

Le résultat net consolidé atteint 596,7 MDH à fin septembre 2023, soit une hausse de 2,3% comparé à septembre 2022. Le résultat net part du groupe s’établit à 554,7 MDH à fin septembre 2023 contre 549,2 MDH à fin septembre 2022, soit +1,0%.

Dans le secteur social, le résultat net atteint 510,1 MDH à fin septembre 2023 contre 363,2 MDH par rapport à la même période en 2022.

Faits Marquants:

Au troisième trimestre, la Banque a finalisé l’acquisition de BMCI Asset Management, spécialisée en gestion d’OPCVM, rebaptisée « CIH Capital Management ».

Il est également important de noter que CIH BANK poursuit sa stratégie de diversification vers le financement de l’entreprise, permettant une croissance diversifiée des revenus avec une politique de provisionnement prudente. Les comptes au 30 septembre incluent une provision visant à couvrir les risques actuels et prospectifs. Ces efforts de provisionnement devraient avoir un impact limité sur les résultats de 2023 par rapport à 2022, grâce aux performances réalisées au niveau de l’activité et de la progression enregistrée au niveau du PNB et du résultat brut d’exploitation.

CIH BANK continue sa stratégie de développement et de diversification de portefeuille, contribuant à la croissance de l’économie nationale et aux grands chantiers structurants.