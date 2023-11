Al Boraq : cinq ans de transformation dans le paysage ferroviaire marocain

En soufflant sa cinquième bougie, Al Boraq s’impose d’année en année en tant qu’icône de la mobilité durable et vecteur de changement, qui a reconfiguré l’offre ferroviaire avec des effets d’entraînement spectaculaires, sur les plans économique, social et environnemental.

Al Boraq bouclera l’année en cours avec plus 5 millions de voyageurs transportés contre 3 millions en 2019 (année de référence avant la pandémie du COVID), une moyenne de 28 trains par jour, une ponctualité de 96%, un taux de satisfaction de près de 90%.

Ces performances ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat des efforts déployés à tous les niveaux pour qu’Al Boraq puisse répondre aux besoins grandissant de tous ses clients. En effet, grâce à un nouveau concept de voyage, au parcours client totalement repensé, à une tarification modulable s’adaptant à chaque cible et aux services innovants offerts, Al Boraq continue clairement à réinventer le voyage.

Ayant réellement reconfiguré les territoires en rapprochant les principales métropoles du Royaume, Al Boraq a donné une impulsion sans précédent à différents secteurs de l’économie et a permis également de libérer de la capacité en faveur du développement du fret ferroviaire, notamment depuis le port Tanger Med jusqu’à Casablanca.

En relevant tous les challenges, Al Boraq est désormais un des symboles de fierté de tous les marocains. Il a bien tenu ses promesses et incarne incontestablement l’innovation, la proximité, la convivialité, la marocanité et l’hospitalité. Il ne cesse de confirmer que son succès n’est que le prélude de nouvelles épopées, visant à mieux connecter les territoires et offrir aux citoyens des formules de mobilités innovantes, plus sobres, plus rapides et plus intelligentes pour et au service d’un Maroc émergent.

Ainsi, et à l’occasion de son 5ème anniversaire, Al Boraq remercie tous ses clients et leur propose un tarif spécial anniversaire: 5000 billets à 50 dh seulement valables sur tous les axes Al Boraq qui seront mis en vente du 15 au 17 novembre pour des voyages du 17 au 21 novembre.