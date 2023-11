Al Barid Bank ouvre une nouvelle agence à El Guerguarat

Al Barid Bank a inauguré, mardi, sa première agence bancaire à El Guerguarate, contribuant ainsi à la réalisation de la vision Royale de promouvoir le développement économique et l’urbanisation de cette zone du Sahara marocain.

Cette nouvelle agence a été inaugurée par le gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari et le président du directoire d’Al Barid Bank, Al-Amine Nejjar, en présence du président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, du directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, du Directeur général de l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud, Jabrane Reklaoui et des chefs des services extérieurs, à l’occasion de la commémoration du 48è anniversaire de la Glorieuse Marche verte.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique de développement des provinces du Sud du Royaume, impulsée par le Roi Mohammed VI, qui a affirmé dans son discours à l’occasion du 47éme anniversaire de la Marche Verte, que les acteurs économiques sont appelés à renforcer leurs investissements dans les provinces du Sud, en mettant un accent particulier sur les projets a vocation sociale.

Dans ce sillage, Al Barid Bank et plus largement le Groupe Barid Al Maghrib, œuvrent activement pour offrir à tous les Marocains, des services postaux et bancaires accessibles, utiles et au juste prix, reflétant leur engagement et leur contribution constante pour le développement de l’inclusion financière dans toutes les régions du Royaume.

Dans une allocution de circonstance, le président du directoire d’Al Barid Bank, Al-Amine Nejjar a souligné que l’ouverture de la première agence bancaire Al Barid Bank au poste frontalier El Guerguarate, contribue activement au développement de la région, en alignement avec la vision Royale pour les provinces du Sud.

Par ailleurs, cette initiative, s’inscrit pleinement dans la volonté du Groupe Barid Al Maghrib dans toutes ses composantes (Al Barid Bank, Barid Cash at Amana) de se positionner aux cotés de tous les Marocains, en tant que partenaire de confiance, pour leur donner accés a des services de qualité, a noté M. Nejjar

Le groupe Al Barid Bank dispose en effet, de plus de 2.000 points de contacts répartis sur tout le Royaume, dont les deux tiers sont situés en milieu rural et périurbain.

Avec plus de 23 agences mobiles qui sillonnent les localités les plus reculées, Al Barid Bank démontre son engagement à privilégier la proximité pour influer positivement sur l’inclusion financière des citoyens dans les différentes régions du Royaume.