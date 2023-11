RH: grand mouvement au sein du ministère de l’Inclusion économique

Un grand mouvement est prévu au niveau des ressources humaines du ministère de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences (MIEPEEC).

Entrepris dans le respect des normes, usages et coutumes, ce mouvement fait partie du cours normal de la vie de l’administration.

Ainsi, dans le cadre du principe de l’égalité et de l’accès à l’information, les annonces pour les concours seront publiées selon les règles. Tous les fonctionnaires remplissant les conditions bénéficient des mêmes chances pour pouvoir accéder aux postes de responsabilité.

Par ailleurs, ces changements seront également effectués dans le respect des exigences des règles de bonne gouvernance. Les turnovers rationalisés sont un véritable moyen de motivation et de dynamisation de l’Administration.

Et vu les grands chantiers nationaux auxquels le MIEPEEC devrait contribuer, il est nécessaire d’adapter les profils et les tâches pour plus d’efficacité. Ces changements font partie des instruments de mobilisation du MIEPEEC dans ce cadre.

