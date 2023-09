SIDATTES 2023 : l’écosystème des dattes se réunit à Erfoud en octobre

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Erfoud accueillera, du 3 au 8 octobre 2023, la douzième édition du Salon International des Dattes au Maroc (SIDATTES 2023).

Le SIDATTES 2023, organisé sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts (MAPMDREF), par l’Association du Salon International des Dattes au Maroc (ASIDMA), revient pour sa douzième édition, sous le thème : « Génération Green : de nouveaux horizons pour le développement du palmier dattier et la durabilité des oasis ». Cette édition a été rallongée pour durer 6 jours au lieu de 4 jours.

Classée parmi les filières phares par la stratégie Génération Green, le développement de la filière du palmier dattier a fait l’objet d’un contrat-programme entre l’État et la Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Dattes pour la période 2021-2030. Mobilisant près de 7,5 Milliards de dirhams, le programme prévoit la plantation de 5 millions de plants de palmiers dattiers, dont 3 millions au niveau des palmeraies traditionnelles et 2 millions dans les zones d’extension des plantations modernes.

Il s’agit également de promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes et des coopératives entrepreneuriales, d’améliorer la production, les taux de conditionnement et de transformation, de moderniser les circuits de distribution et de commercialisation et de promouvoir les exportations.

Cette édition sera l’occasion de mettre en lumière l’importance de la filière dans l’économie des zones oasiennes, les enjeux liés à la durabilité de ces territoires, ainsi que les perspectives de développement à l’horizon 2030 dans le cadre du nouveau contrat-programme, dans un contexte de changement climatique.

La thématique sera au centre des conférences scientifiques et rencontres professionnelles qui seront organisées. Il s’agit notamment, du forum de l’investissement organisé conjointement par le Crédit Agricole du Maroc et l’Agence de Développement Agricole ; une journée scientifique : organisée par l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et parrainée par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), consacrée aux progrès techniques et technologiques et pratiques nécessaires au développement de la filière. Des ateliers thématiques seront animés par l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA) en collaboration avec l’Office National du Conseil Agricole (ONCA), pour le renforcement des capacités des jeunes en matière d’entrepreneuriat.

Déployé sur une superficie de 40.000 m, le Salon prévoit cette année la participation de près de 230 exposants parmi les acteurs clés de la filière. Il sera organisé autour de plusieurs pôles :

Le Pôle Régions : Un espace représentatif du patrimoine phoenicicole marocain, concentré principalement dans les régions de Drâa-Tafilalet, l’Oriental, Souss-Massa et Guelmim Oued Noun.

: Un espace représentatif du patrimoine phoenicicole marocain, concentré principalement dans les régions de Drâa-Tafilalet, l’Oriental, Souss-Massa et Guelmim Oued Noun. Le Pôle Rahba : principale attraction et véritable centre névralgique du salon, la Rahba occupera cette année encore un espace central au cœur du Salon pour mieux mettre en avant et valoriser l’ensemble des variétés de dattes de toutes les régions.

: principale attraction et véritable centre névralgique du salon, la Rahba occupera cette année encore un espace central au cœur du Salon pour mieux mettre en avant et valoriser l’ensemble des variétés de dattes de toutes les régions. Le Pôle produit du terroir : véritable vitrine réservée à la présentation et l’exposition des produits du terroir des différentes régions.

: véritable vitrine réservée à la présentation et l’exposition des produits du terroir des différentes régions. Le Pôle Agrofournitures : Il regroupera les principales entreprises opérant dans les domaines des engrais et fertilisants, des produits phytosanitaires, des plantes, du matériel d’irrigation, des emballages et conditionnements, des énergies renouvelables et outillages agricoles.

: Il regroupera les principales entreprises opérant dans les domaines des engrais et fertilisants, des produits phytosanitaires, des plantes, du matériel d’irrigation, des emballages et conditionnements, des énergies renouvelables et outillages agricoles. Le Pôle Machinisme agricole : Un nouveau pôle dédié exclusivement à l’univers des équipements, machines et véhicules en lien avec l’exploitation agricole.

: Un nouveau pôle dédié exclusivement à l’univers des équipements, machines et véhicules en lien avec l’exploitation agricole. Le Pôle international : véritable carrefour d’échange d’expériences, d’expertises et de bons procédés entre les exposants étrangers, ce pôle consacre l’ouverture du SIDATTES à l’International.

: véritable carrefour d’échange d’expériences, d’expertises et de bons procédés entre les exposants étrangers, ce pôle consacre l’ouverture du SIDATTES à l’International. Le Pôle institutionnels et sponsors: Une plateforme rassemblant les institutions privées et publiques impliquées dans le domaine ainsi qu’aux sponsors et partenaires du Salon.

Au programme également, des activités pédagogiques et ludiques, ateliers de démonstrations, séances de dégustation et cérémonies de remise des prix.

Plateforme incontournable de rencontre, d’échange et de commerce à l’échelle nationale et internationale, et carrefour de référence pour les professionnels de la filière phoenicicole, le SIDATTES confirme cette année encore son attractivité auprès des professionnels et du public, issus du monde entier. L’évènement séduit chaque année un nombre plus important de visiteurs. Cette année, plus de 90.000 visiteurs sont attendus.