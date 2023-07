Festival des Plages de Maroc Telecom : Muslim et Aminux en tête d’affiche

La 19ème édition du Festival des Plages de Maroc Telecom se poursuite à M’Diq et Al Houceima dans une ambiance des plus conviviales et festives.

La perle du détroit, Tanger, rejoint les festivités à partir du 28 juillet, avec un premier week-end chargé en émotion :

Vendredi 28 juillet : Groupe Chamal Ayta Jablya // MUSLIM

Samedi 29 juillet : Orchestre Noujoum Chamal // Aminux.

Dimanche 30 juillet : Orchestre Fanawin // Saida Charaf // Zakaria Ghafouli.

A l’approche de la Fête du Trône, les différentes scènes de M’Diq, Al Houceima et Tanger se préparent à accueillir un public encore plus important et de grands noms de la musique marocaine, pour célébrer cette date emblématique de l’histoire du Maroc.

Sont attendus le lundi 31 juillet :

M’Diq : FNAÎRE // Lartiste

Al Houceima : Cheb Mounir Mayour

