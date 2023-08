Marché marocain. Résultats semestriels : Dacia, leader indétrônable des ventes !

Le feu ça brûle, l’eau ça mouille, et Dacia a conservé, au terme de la première moitié de l’année, sa place de leader des ventes sur le marché du neuf marocain. Cela fait plus de 13 ans qu’il en est ainsi. Autres vérités de La Palice (ou presque) : chacun des cinq modèles du line-up de la marque (Logan, Sandero, Duster, Lodgy et Spring) a achevé ce premier semestre en tête des ventes dans son segment. Quatre d’entre eux figurent dans le Top 10 des ventes. La Sandero a grimpé sur la deuxième marche du podium, derrière l’ex-Dokker (le Renault Express) et devant le Duster.

«Dans un contexte marqué par une forte inflation et un marché automobile en légère contraction, le succès de Dacia s’explique par une gamme de véhicules qui répond parfaitement aux besoins des Marocains, à la recherche du meilleur rapport qualité/prix et de prestations technologiques modernes essentielles», a déclaré Fabrice Crevola, directeur général de Dacia au Maroc et de Renault Commerce Maroc.

Un mois de juin dans le rouge (-11,81%) et un premier semestre violacé (-14,92%), sur un marché du véhicule particulier affichant un repli de 1,3% à fin juin et dont les voyants auraient été au vert sans le fléchissement des ventes de Dacia, n’auront finalement eu raison que d’une fine couche de molleton du matelas de points d’avance dont jouit la marque en termes de part de marché (PDM). Avec 17.614 transactions enregistrées depuis le début de l’année et des PDM de plus de 26% en juin et de 23,7% à fin juin, contre respectivement 18,1% et 16,6% pour le poursuivant immédiat, le cousin Renault (voir ci-contre), l’avance de Dacia demeure confortable.

Et, au vu de ses récentes animations de gamme (déploiement de la nouvelle identité visuelle sur l’ensemble de la gamme en décembre 2022, arrivée de la Spring en février 2023 et commercialisation, en juin dernier, de la gamme Extreme), mais aussi de son plan produit en béton (lancement du Jogger fin 2024 et du duo Duster III/Bigster dans la foulée), l’heure est à l’optimisme chez Dacia Maroc. Les ventes devraient repartir rapidement à la hausse.

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO