Royal Air Maroc partage ses ambitions de transporteur

Royal Air Maroc engage un plan de développement qui devrait lui permettre de changer de dimension et de se positionner en transporteur global aux ambitions internationales à l’horizon 2037. Le transporteur national vise un chiffre d’affaires de pas moins de 94 milliards de dirhams à cette date.

Le tant attendu contrat-programme du transport aérien a enfin été signé par Royal Air Maroc (RAM) avec le gouvernement. Il a fallu plusieurs années pour arriver à ce moment qualifié d’«important» par Abdelhamid Addou, président directeur général de la compagnie nationale. Si l’on ne dispose pas de détails sur le montant alloué à la bonne marche de ce contrat-programme, l’on sait que RAM veut atteindre un chiffre d’affaires (CA) de pas moins de 94 milliards de dirhams (MMDH), sachant qu’elle avait réalisé un CA de 16,5 MMDH en 2019 (année de référence).

Cela dit, Addou explique qu’«un comité de suivi, nommé par le Chef du gouvernement, sera mis en place. Il évaluera, chaque année, le besoin pour procéder à l’augmentation de capital nécessaire au développement de la compagnie». Selon les informations communiquées, et conformément au contrat-programme, la participation de l’État au capital de la compagnie nationale sera renforcée.

Ainsi, si le principe de l’augmentation de capital a été acté, le montant de cette opération sera toutefois défini ultérieurement par l’État, en sa qualité d’actionnaire majoritaire. Cette augmentation de capital servira à l’acquisition des nouveaux avions. La flotte de RAM passera, en effet, de 60 avions actuellement à 200 en 2037. Le montage financier de l’acquisition des 140 nouveaux avions se fera à travers la dette et les fonds propres de la compagnie.

«Le contrat-programme nous permettra de travailler sereinement, car l’État nous accompagnera, chaque année, dans la mise en place de notre plan stratégique», explique Addou.

Le transporteur a lancé une consultation pour 10 avions depuis quelques semaines déjà : 7 ont été sécurisés, dont 5 avions Boeing 737 qui sont en signature de contrats et deux dreamliners (Boeing 787). Un premier boeing 737-800 a déjà été livré ; il est en préparation pour prendre les airs dans un mois ; les autres appareils seront livrés entre mars et décembre 2024. Pour ce qui est du choix du constructeur, le PDG assure que cela dépendra des résultats des appels d’offres qui seront lancés et qui seront ouverts. «Nous allons retenir les offres qui nous conviennent et que le meilleur gagne !» assure-t-il. Et d’ajouter : «à moins de 60 avions, il est délicat d’avoir deux constructeurs, pour une question d’efficacité en termes de maintenance et de gestion des équipages. Il faut savoir qu’un pilote, aux commandes d’un Boeing, ne peut pas piloter un Airbus, sa qualification est très onéreuse. Pour avoir un vrai retour sur investissement, et avec une flotte de 60 avions, il vaut mieux être sur une seule marque».

Un nouveau business model global

À travers un nouveau business model global, Royal Air Maroc va changer de dimension au profit du pays, son économie et son rayonnement. Ce plan d’expansion s’appuie sur un développement conséquent de sa flotte et un redéploiement de sa stratégie d’exploitation. Ainsi, le transporteur aérien devrait passer du statut de compagnie traditionnelle, dotée d’un hub régional moyen-courrier Nord-Sud, à celui de transporteur global, avec un rythme de croissance supérieur, en exploitant un hub transcontinental Nord-Sud et Est-Ouest, une nouvelle approche «point-à-point» et un réseau national transversal. En chiffres, la compagnie devrait passer, sur une durée de 15 ans, de 60 avions à 200, de 99 destinations desservies à 143, d’un taux de remplissage de 70% à 82% et de 7,5 millions de passagers à 31,6 millions.

Le déploiement du plan

Ce plan sera déployé en deux phases. La première, à court terme, dans laquelle la compagnie devrait renforcer son offre sur le réseau actuel et développer les réseaux moyen et long-courrier. Ainsi, les ouvertures de lignes prévues d’ici 2027 concernent l’Europe (Manchester, Munich, Zurich, Naples), l’Afrique (Tripoli, Ndjamena, Abuja, Nairobi, Johannesburg, Ile de Sal), le Moyen Orient (Beyrouth, Amman), les Amériques (Los Angeles, Sao Paulo, Rio de Janeiro) et l’Asie (Beijin, Guangzhou).

La ligne Casablanca- Pekin sera réactivée en janvier 2024. En changeant de dimension et en doublant de flotte, à moyen terme, la compagnie nationale deviendra un «Transporteur global», et continuera d’ouvrir, à l’horizon 2037, de nouvelles lignes vers l’Europe du Nord (Varsovie, Budapest, Dublin, Lille, Copenhague, Berlin, Düsseldorf, Oslo, Hambourg, Stuttgart, Prague, Vienne, Stockholm, Birmingham, Bucarest), l’Europe du Sud (Athènes, Catane, Florence, Faro, Alicante, Bilbao, Palma de Majorque), l’Afrique (Oran, Khartoum, Kigali, Dar Essalam, Addis Abeba), le Moyen-Orient (Koweit, Mascate), les Amériques (vols directs Rabat-New York et Marrakech-New York, San Francisco, Chicago, Boston, Toronto, Mexico, Buenos Aires, Lima) et l’Asie (New Delhi, Kuala Lumpur, Shangaï, Tokyo, Séoul).

La desserte nationale sera renforcée

Royal Air Maroc ambitionne de mieux connecter les villes du Royaume, de désenclaver les régions reculées et de promouvoir le tourisme intérieur. «Au-delà du réseau radial sur le hub de Casablanca, un projet de réseau intérieur transversal sera développé pour les 12 régions du pays», affirme Addou. Ainsi, de nouvelles dessertes, au départ de Casablanca, Rabat et Agadir, seront lancées.

Par ailleurs, de nouvelles lignes transversales, connectant Fès, Nador, Oujda, Guelmim, Laayoune et Dakhla seront mises en place. Ainsi 46 lignes seront desservies avec 173 fréquences. Sur «le point à point», RAM renforce son rôle au service du tourisme et des Marocains du monde, à travers une montée en puissance progressive de la connectivité des principales destinations nationales, à savoir Rabat, Tanger, Nador, Oujda, Fès, Agadir, Marrakech, Ouarzazate, Errachidia et Dakhla avec les bassins émetteurs.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO