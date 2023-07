La CDG et l’ONDA unissent leurs efforts pour des projets d’intérêt commun à forte valeur ajoutée

Khalid Safir, Directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et Habiba Laklalech, Directrice générale de l’Office National des Aéroports (ONDA) ont signé aujourd’hui au siège de la CDG, un mémorandum d’entente visant à explorer et concrétiser des schémas de partenariat permettant à la CDG d’accompagner l’ONDA dans la réalisation de son programme d’investissement et la monétisation de certains de ses actifs.

Ce partenariat stratégique a pour objectif l’accompagnement de l’ONDA par la CDG, ou l’une de ses Branches ou filiales, dans divers domaines d’expertise dont le conseil financier et l’accompagnement en mobilisation de financement et gestion des risques associés, la valorisation du foncier de l’ONDA, l’accompagnement au développement de l’infrastructure aéroportuaire, le Conseil en ingénierie et services de bureau d’études techniques ou encore le Facility & Property Management.

Ce partenariat intervient pour soutenir le déploiement des grands projets aéroportuaires du Royaume et accompagner l’ONDA dans son programme de valorisation de son patrimoine foncier par le développement de l’activité industrielle et des zones d’activités économiques autour des périmètres aéroportuaires.

La signature de cette convention traduit la volonté commune de l’ONDA et de la CDG de mutualiser leurs efforts et les moyens dont ils disposent pour réaliser des projets d’intérêts communs à forte valeur ajoutée pour les citoyens, contribuant ainsi à la réussite des projets structurants menés par notre pays.