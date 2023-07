Salma Karim: prouver au petit commerçant qu’il va gagner grâce au Digital (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO, organisé par le Groupe Horizon Press. Afin d’établir un bilan de la digitalisation de l’économie, un panel d’experts dans plusieurs domaines s’est mobilisé pour répondre aux questions posées par Moulay Ahmed Belghiti, rédacteur en chef du journal Les Inspirations ÉCO. Il s’agit, en l’occurrence, de Narjis Ouedrhiri, COO délégué-membre du Comex chez Société Générale Maroc, Selma El Mansar, directrice de projet chez McKinsey & Company, Salma Karim, chef du département capital humain et innovation à l’Agence de développement du digital (ADD), Mehdi Lahlou, directeur technique et des systèmes d’information chez inwi et Rafiq El Alami, directeur du Centre d’excellence digitale à l’Université UM6P.

Lorsqu’il s’agit d’aborder la transformation digitale de l’économie marocaine, Salma Karim, cheffe du département capital humain et innovation de l’Agence de développement du digital (ADD), reconnaît que le pays a déjà fait des progrès significatifs en termes d’infrastructures. Cependant, la réalité marocaine est telle que plus de 90% des entreprises sont des PME et des TPE de services. Il est donc important de se demander où en sont ces petits commerçants et ces petites structures en termes de transformation digitale. La majorité des références sont des grands groupes bancaires et des entreprises nationales dont nous sommes fiers, mais il est essentiel de prendre en compte les besoins des Marocains en général.

«Il faut montrer aux commerçants et aux artisans qu’ils ont également beaucoup à gagner grâce à la transformation digitale, comme l’accès au marché international, une logistique optimisée, des paiements instantanés, une gestion améliorée des recouvrements, et bien d’autres avantages», soutient Salma Karim qui garantit que ces avantages peuvent être facilement obtenus grâce à des outils digitaux spécialement conçus pour les petites entreprises.

C’est pour répondre à ce besoin que l’ADD a lancé des initiatives, telles que la plateforme digitale Moukawala Raqmya, dédiée aux TPE et aux PME. La représentante de l’Agence explique qu’il s’agit d’un outil interactif de diagnostic qui permet à toute entreprise marocaine de déterminer son niveau de maturité digitale et de proposer des stratégies, ou encore des formations en capital humain.