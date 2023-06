Digitalisation de l’économie: où en est le Maroc ? (VIDEO)

Afin d’établir un bilan de la digitalisation de l’économie, un panel d’experts dans plusieurs domaines s’est mobilisé pour répondre aux questions posées par Moulay Ahmed Belghiti, rédacteur en chef du journal Les Inspirations ÉCO. Il s’agit, en l’occurrence, de Narjis Ouedrhiri, COO délégué-membre du Comex chez Société Générale Maroc, Selma El Mansar, directrice de projet chez McKinsey & Company, Salma Karim, chef du département capital humain et innovation à l’Agence de développement du digital (ADD), Mehdi Lahlou, directeur technique et des systèmes d’information chez inwi et Rafiq El Alami, directeur du Centre d’excellence digitale à l’Université UM6P.

Une économie digitalisée, selon Selma El Mansar, est une économie capable de profiter de la digitalisation dans sa globalité, qui lui permettra d’améliorer sa productivité, réduire ses coûts et accéder à d’autres marchés. La directrice de projet chez McKinsey & Company explique que «les impératifs à la digitalisation de l’économie sont, en premier lieu, une infrastructure et un accès à Internet, qui vont au-delà du haut débit, comme le digital ID ou les paiements digitalisés qui permettent de créer de la valeur». Mehdi Lahlou confirme de son côté qu’avoir une économie digitale passe d’abord par le fait de «disposer d’une infrastructure qui peut supporter l’ensemble des flux digitaux.

C’est bien entendu un réseau mobile 4G et demain 5G, un réseau fixe ADSL, ou encore un réseau FTTH (ndlr : fibre optique)». Disposer d’un écosystème d’acteurs est tout aussi important. Selma El Mansar estime que cet écosystème est encore balbutiant au Maroc, par rapport à d’autres pays africains, et n’a pas encore atteint son plein potentiel. Cependant, la tendance se ressent de plus en plus, de grands acteurs nationaux et des multinationales présentes dans le marché, ont déjà emprunté la route de la digitalisation, dans le but d’améliorer leur productivité.