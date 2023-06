Comment définir le Cloud ? (VIDEO)

TABLE RONDE. Par nécessité ou par opportunisme, de plus en plus d’entreprises et d’individus adoptent le cloud de confiance pour stocker, gérer et partager leurs données. Mais au fait, qu’est-ce que c’est ? Éléments de réponse avec des experts invités par Horizon press.



Si vous cherchez un cloud conçu pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité liées à l’utilisation du cloud computing, optez pour le cloud de confiance. Pour Faycal Soulaimani, directeur Marketing Be to Be chez Orange Maroc, le cloud de confiance c’est le fait de pouvoir disposer d’un service cloud dans un cadre de confiance avec un partenaire de confiance, un partenaire qui permet de faire une transition sans risque en termes de sécurité et qui répond à des besoins et enjeux de l’entreprise en termes de business. Un service qui doit répondre à toutes les promesses de cloud, à savoir le retour sur investissement, donc flexibilité en termes d’économie et accès à l’innovation.

Par ailleurs, le cloud de confiance c’est de pouvoir faire tout cela avec un partenaire de confiance. Il permet d’avoir des capacités évolutives en fonction des besoins. Pour autant cette capacité va aussi avec la migration des données de l’entreprise qui opère une transition.

Pour Hanane Lboukili, Sr. Security & Compliance Regional Lead, Middle-East & Africa- at AWS, «le cloud c’est la mise à disposition de différentes ressources informatiques, allant du computing ou services de base de données ou autres types de services accessibles à la demande via internet et où le client paie uniquement ce qu’il consomme», explique-t-elle, soulignant qu’il y a différents types de cloud, à savoir, notamment, les Infrastructure as a service ou le Softwhere as a service, ainsi que différentes façons d’adopter le cloud, notant que certaines entreprises optent pour le cloud privé, public ou hybride. Vidéo.