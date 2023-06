La Bourse de Casablanca présente son nouveau site web

Poursuivant son ambition d’être une bourse qui joue pleinement son rôle dans la croissance inclusive de notre pays, la Bourse de Casablanca a placé la digitalisation au cœur de ses projets stratégiques.

Ce nouveau portail web en constitue une brique essentielle qui vient compléter l’offre technologique et le contenu digital de la Bourse de Casablanca, avec à la clé un design entièrement repensé.

Avec plus de 130.000 visiteurs par mois, le nouveau portail web de la Bourse de Casablanca ambitionne de mieux servir ses utilisateurs et à en drainer de nouveaux, en offrant une expérience utilisateur adaptée et personnalisée, tout en continuant à représenter une source incontournable et fiable de l’information et des données boursières au Maroc.

Pour redéfinir ce portail et optimiser son utilisation, la Bourse de Casablanca a mené des consultations auprès des différentes parties prenantes du marché boursier afin de cerner leurs différents besoins, et d’être en mesure d’identifier les trois objectifs principaux devant être atteints par le nouveau portail : Informer sur le marché boursier avec notamment des données disponibles et exploitables ; Accompagner les entreprises et les investisseurs ; et présenter l’institution et son écosystème.

Pour répondre à ces objectifs, le nouveau portail web de la Bourse de Casablanca est orienté utilisateur, avec un nouveau design épuré, pensé ‘Mobile first’ et écoresponsabilité ; une architecture d’information simplifiée, en trois langues (en Arabe, Français et Anglais) ; une navigation intuitive et des fonctionnalités et rubriques facilitant autant l’accès à l’information boursière qu’aux données relatives aux entreprises cotées et aux instruments négociés sur le marché boursier marocain. Toutes ces données ont d’ailleurs été regroupées dans une nouvelle rubrique intitulé ‘Live Market’, qui constitue un véritable tableau de bord (dashboard) dédié à l’évolution en quasi temps réel du marché boursier.