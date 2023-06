Atlas E-Mobility : un SUV EV anglo-marocain dans les starting-blocks !

La start-up anglo-marocaine Atlas E-Mobility a fait couler beaucoup d’encre en publiant récemment l’image teaser ci-dessus, un croquis de son futur SUV 100 % électrique, qui devrait être produit à partir de 2026 sous nos latitudes. Cofondée par deux Tangérois, Mohammed Yehya El Bakkali (PDG), et Mohammed Hicham Senhaji Hannoun (président exécutif et directeur technique), cette firme basée à Londres nourrit de glorieux desseins, vise à concurrencer des constructeurs premium de véhicules électriques.

Son premier modèle sera d’ailleurs un SUV compact conçu pour tailler des croupières au Model Y de Tesla. Il devrait être commercialisé au Maroc en premier lieu, mais aussi sur d’autres marchés africains et en Europe, à un prix compris entre 500.000 DH et 600.000 DH. Atlas E-Mobility prévoit d’établir son propre réseau de recharge rapide là où elle ouvrira des marchés et fait preuve d’innovation en matière de stratégie commerciale.

En effet, pour contenir le coût de son futur modèle, elle proposera des véhicules à la carte, dotés de fonctionnalités et de technologies personnalisables à la guise des clients.

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO