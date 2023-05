Voiture électrique: le rôle des pouvoirs publics au Maroc (VIDEO)

Table ronde du Cercle des ÉCO, organisée par le groupe Horizon Press sous le thème : «Voiture électrique, une mue inéluctable», animée par Moulay Ahmed Belghiti, rédacteur en chef du journal Les Inspirations ÉCO. Avec la participation de Nawal Afiq, directrice de la marque DS Automobile, Adil Bennani, patron de l’Association des importateurs des véhicules au Maroc (AIVAM) et DG d’Auto Nejma, Fabrice Crévola, DG de Dacia et de Renault Commerce et Sebastien Poncet, directeur de Porsche Maroc.

Le temps des records, 178.000 véhicules (2018), est loin derrière. Depuis quelques années, on assiste à une tendance baissière. Avec 165.000 véhicules en 2021, et à peu près 160.000 l’année précédente, la chute du marché automobile continue, selon les chiffres de l’AIVAM.

Question qui a été posée durant le débat: quel rôle pourraient avoir les pouvoirs publics pour le développement de l’électrique au Maroc ?