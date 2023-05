Création de la Confédération des Organisations Africaines pour le Développement de l’Aviculture

Le Royaume du Maroc, à l’initiative de la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc (FISA), a abrité, le jeudi 4 mai 2023, l’Assemblée Générale Constitutive de la Confédération des Organisations Africaines pour le Développement de l’Aviculture (CADA), en marge de la 15e édition du Salon International de l’Agriculture du Maroc à Meknès (SIAM 2023) organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI sous le thème « Génération Green : Pour une souveraineté alimentaire durable ».

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed SADIKI, a présidé l’ouverture de cette Assemblée en présence de plusieurs personnalités. Cette assemblée a connu la participation de 17 pays représentés chacun par son organisation professionnelle avicole nationale.

La création de cette organisation professionnelle africaine vient concrétiser la vision commune d’établir une alliance entre les associations avicoles africaines fondatrices de la Confédération et ceux qui la rejoindront ultérieurement.

La Confédération des Organisations Africaines pour le Développement de l’Aviculture (C.A.D.A) œuvrera pour soutenir la filière avicole dans ses pays membres par l’échange d’expériences et la coopération dans le but de promouvoir, de développer une aviculture moderne et durable en Afrique, de valoriser les produits avicoles et de contrôler leur qualité pour relever les défis de compétitivité internationale.

La Confédération vise également le soutien de la mise en place des organisations interprofessionnelles avicoles, leur accompagnement par la formation, la sensibilisation, l’information, la communication et le renforcement de leurs capacités professionnelles et organisationnelles.

La CADA aura comme objectif également de défendre les intérêts des acteurs africains de la filière avicole par la mise en œuvre de programmes stratégiques.

À la demande de tous les membres fondateurs, il a été décidé que le siège de la CADA sera basé au Maroc à Casablanca.