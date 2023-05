SIAM 2023 : Le Royaume-Uni veut renforcer ses liens avec le Maroc (VIDEO)

Le Royaume-Uni est invité d’honneur lors de la 15ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) qui se tient actuellement à Meknès.

La participation du Royaume-Uni est remarquable, avec la présence d’une importante délégation de professionnels britanniques du secteur agricole, qui exposent leur savoir-faire et leurs produits de qualité. Ils mettent notamment en avant les dernières avancées en matière de technologie agricole, d’agroalimentaire et d’élevage.

Des conférences et des tables rondes sont organisées par le Royaume-Uni pour échanger avec les acteurs du secteur agricole marocain. Cette participation renforce les liens entre les deux pays et permet de mettre en avant les opportunités de collaboration et d’investissement dans le domaine de l’agriculture.