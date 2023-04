Aïd El-Fitr: La Tour Hassan Palace offre un tea-time riche en saveurs (PHOTOS)

A l’occasion de l’Aïd El-Fitr, La Tour Hassan Palace offre un tea-time riche en couleurs et en saveurs dans une ambiance festive. La détente et la convivialité sont au rendez-vous pour les familles et les couples dans un lieu historique de charmes.

Dans une atmosphère magique ; votre séjour en chambre Deluxe avec petit déjeuner buffet pour 2 adultes est à partir de 2800 MAD, une gratuité totale est accordée pour 1 enfant de moins de 12 ans dans la même chambre que les parents, avec un early check in et un late check out.

Imaginé par le Chef Yannick Hochet, le tea-time signature de La Tour Hassan Palace reflète l’hospitalité et l’art de vivre à la marocaine, pour 320 MAD/personne. Laissez-vous tenter par l’exquise sélection de douceurs gourmandes autour d’un tea-time à la Tour Hassan Palace sur la magnifique terrasse de notre lounge Jazz Bar surplombant les jardins andalous.

Disponible de 15h00 à 19h00.

L’Aïd El-Fitr, c’est aussi un moment de plaisir et de détente au SPA de La Tour Hassan Palace.

Découvrez notre offre spéciale Spa Tour Hassan Palace Aid El-Fitr pour vous déconnecter du quotidien et vous ressourcer dans notre spa 100% Welness.

Un soin de 30 minutes vous est offert à l’achat d’une séance de deux soins.

La Tour Hassan Palace Rabat,

26, Avenue Chellah BP 14 Hassan,

Réservation : +212 5 37 23 90 00

https://www.tourhassanpalace.com