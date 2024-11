Casablanca : Gladiator II au Mégarama à partir du 13 novembre

Le Mégarama de Casablanca accueillera l’avant-première de Gladiator II, la suite de l’épopée signée Ridley Scott. Ce second opus, avec un casting réunissant Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal et Connie Nielsen, suit le parcours de Lucius, petit-fils de Marc Aurèle. Des années après la mort de Maximus, Lucius se retrouve confronté aux intrigues romaines et à son désir de justice. La projection exclusive est prévue pour le 13 novembre.

Le Maroc, terre de tournage familière pour Ridley Scott, a été à nouveau sélectionné pour cette production d’envergure, valorisant ses paysages et son expertise cinématographique. « Le Maroc a toujours occupé une place unique dans mon cœur », confie Ridley Scott. « À chaque visite, je suis touché par la beauté de ses paysages, l’excellence de ses équipes et la chaleur de son peuple. Revenir ici pour Gladiator II était bien plus qu’un simple choix de décor – c’était une évidence ».

À l’issue de la projection, un débat sera animé par Dunes Films, équipe marocaine de production exécutive, qui partagera les coulisses de cette collaboration entre talents marocains et internationaux.