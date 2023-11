« Napoléon » de Ridley Scott s’invite sur les grands écrans au Maroc (VIDEO)

Fresque spectaculaire, avec Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby et Tahar Rahim, « Napoléon » s’attache à l’ascension et à la chute de l’empereur Napoléon Bonaparte. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, le grand amour de sa vie.

Auteur d’épopées mémorables, Ridley Scott évoque ainsi le génie militaire et les stratégies politiques de Napoléon, tout en mettant en scène des séquences de bataille parmi les plus impressionnantes jamais filmées.

Synopsis : Napoléon s’est imposé comme un libérateur issu d’une famille modeste. S’il est l’une des toutes premières figures à prouver que le talent n’est pas tributaire du milieu d’origine, ses succès militaires sont devenus légendaires. Son génie en matière stratégique et sa réputation d’homme implacable étaient tels qu’il aura fallu diverses coalitions d’États européens pour le vaincre. Mais en dehors du champ de bataille, sa vie est autant façonnée par son obsession pour Joséphine – sa maîtresse, son épouse, son impératrice – que par sa volonté conquérante.

Grand amoureux du Maroc où il a tourné Gladiator, Kingdom of Heaven, Black Hawk Dawn, Body of Lies ainsi qu’une grande partie de Gladiator 2, le réalisateur britannique Ridley Scott revient dans les salles du cinéma du Royaume avec cette fresque historique avec Joaquin Phoenix oscarisé pour son rôle magistral dans Joker. En incarnant Napoléon, Joaquin Phoenix signe une deuxième collaboration avec Ridley Scott, après son inoubliable rôle de l’empereur Commode dans Gladiator.

Pour Ridley Scott, il s’agit d’une histoire – l’ascension fulgurante d’un génie militaire, la possibilité d’évoquer sa dualité et sa personnalité dans une œuvre spectaculaire que peu de réalisateurs auraient pu mettre en scène – qu’il souhaitait porter à l’écran depuis longtemps. « J’adore les récits historiques car l’Histoire me passionne », dit-il. Et de rajouter : « l’histoire napoléonienne marque le début de l’histoire moderne. Il a changé le monde et redéfini les règles ».

Après la sortie du dernier Miyazaki, Film Event Consulting, en partenariat avec Pathe BC Afrique, vous invite, dès le 22 novembre à découvrir Napoléon de Ridley Scott dans toutes les salles obscures du Maroc.