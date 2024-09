Première édition du festival Musiques Sans Frontières le 04 et 05 Octobre à Rabat

La première édition du Festival Musiques Sans Frontières se tiendra le 04 et 05 October 2024 à Salle Bahnini Ministère de Jeunesse, Culturel et de la Communication , réunissant des talents émergents et des professionnels de l’industrie musicale venus du monde entier.

Cet événement unique vise à célébrer la diversité musicale en faisant découvrir de nouveaux styles et en mettant en lumière des artistes prometteurs.

Découverte de Nouveaux Styles Musicaux et Talents

Le festival a pour ambition de faire voyager les spectateurs à travers une multitude de genres musicaux, offrant une plateforme à des artistes souvent méconnus du

grand public. Chaque performance sera une occasion d’explorer des sonorités inédites et de découvrir des talents aux horizons divers.

Industries Culturelles et Artistiques

Au-delà des concerts, le festival s’inscrit dans une démarche de soutien aux industries culturelles et artistiques. Des ateliers, des conférences et des rencontres seront organisés pour permettre aux participants de s’immerger dans les rouages de l’industrie musicale, d’échanger des idées et de tisser des liens entre artistes, producteurs, et autres professionnels du secteur.

Forum des Artistes Musicaux Professionnels

Le festival accueillera également un Forum des Artistes Musicaux Professionnels, un espace de dialogue et d’échange destiné aux acteurs de l’industrie. Ce forum sera une occasion unique pour les artistes de discuter des défis actuels, d’explorer de nouvelles opportunités, et de développer des collaborations transversales qui pourraient aboutir à des projets innovants.

Un Festival Ouvert sur le Monde

Le Festival Musiques Sans Frontières se veut un carrefour des cultures, où chaque artiste apporte sa propre touche et enrichit le dialogue interculturel par la musique.

Cet événement est une invitation à célébrer l’universalité de la musique, tout en respectant et en valorisant les spécificités de chaque style.