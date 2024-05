FICAM 2024 : une semaine mémorable de cinéma d’animation à Meknès

La 22ème édition du Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès (FICAM®) clôture une semaine riche et intense, ponctuée de projections exceptionnelles, de débats animés, d’ateliers de formation captivants et de rencontres avec les maîtres du Cinéma d’Animation. Une semaine placée sous le signe de la joie et de la convivialité.

Parmi les moments les plus marquants, l’on soulignera la présence lors de la cérémonie d’ouverture, du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc, Monsieur Mohamed Mehdi Bensaid, qui a exprimé son soutien au FICAM.

Par ailleurs, pour la troisième année consécutive, le Forum du film d’animation au Maroc a connu un succès et un intérêt grandissant, marqué par une participation enthousiaste. Les multiples rencontres et tables rondes programmées au sein du forum ont dynamisé le réseau des professionnels de l’animation au Maroc.

La cérémonie de clôture, organisée au Théâtre Mohammed El Mennouni dévoile un palmarès riche pour cette édition 2024 :





Le jury de la Court’ Compet’ a octroyé le Grand Prix du Jury doté de 3 000 Euros pour le meilleur court-métrage à Daphna Awadish Golan, pour son court- métrage Swimming with wings.

La Mention Spéciale du Jury a été décernée à Nicolas Piret pour son court métrage Silent Panorama.

Le Prix Jeune public Court’ compèt composé des élèves des cours de langue de l’Institut français de Meknès a été octroyé à Dance with the seashells ! de Théo Carme, Julie Fournier, Alessandra Rosmarino et Anaëlle Saba.

« ! » de Loic Espuche, a reçu le Prix du Jury Junior composé d’élèves de la spécialité Cinéma du lycée Paul Valéry.

Le prix du public court métrage a été décerné ex-aequo à Papillon de Florence Miailhe et Box cutters de Naomi Van Niekerk.

Enfin, le prix du Meilleur film étudiant a été attribué à D’Oran à Alméida de Lina Saïdani

Côté Long Compet’, le Jury Junior, composé des élèves de la Spécialité Cinéma du Lycée Paul Valéry et des adhérents du Théâtre des Chamâte a attribué le Prix du Meilleur long-métrage d’animation, au film La Sirène de Sepideh Farsi.

Le Prix du public long-métrage a, quant à lui, été remporté par Saleem de Cynthia Madanat Sharaiha.

Pour sa première édition, la compétition internationale du film d’animation VR a attribué deux prix :

Drifting in the void of Nonsense réalisé par Badr Benfanich reçoit le coup de cœur du jury quand le Grand Prix du Jury est attribué à Madame Pirate : Code of conduct de Morgan Ommer et Dan-Chi Huang.

La soirée s’est achevée avec la projection en plein air, sur la place Dar Lakbira, du dernier chef-d’œuvre de Michel Ocelot, « Ivan Tsarévitch et la princesse changeante ».

Et pour conclure en apothéose cette édition, le Coolshy Band a offert un concert en plein air sur la Place de l’Agora, revisitant un magnifique répertoire de bandes originales de dessins animés qui ont marqué notre enfance. Leur performance a fusionné Rock, Métal, Pop, Funk et Jazz, pour le plus grand plaisir des spectateurs.