FICAM 2024 : hommages à Hamid Semlali et Bill Plympton

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et organisé par la Fondation Aïcha en partenariat avec l’Institut français de Meknès, le Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès (FICAM®), revient du vendredi 10 au mercredi 15 mai 2024.

La 21ème édition a laissé une empreinte indélébile, mettant en lumière le film d’animation et les studios d’animation au Maroc. Portée par ce succès, l’équipe du Festival continue de s’inscrire dans cette dynamique en rendant un hommage amplement mérité à Hamid Semlali, figure emblématique du cinéma d’animation marocain. Il compte aujourd’hui à son actif une dizaine de films d’animation : Le pollueur, Mohammed 5, Bobo le sauveur, Bobo et le fromage, L’oiseau de l’Atlas… Hamid Semlali est également illustrateur de livres de jeunesses et a notamment collaboré avec des auteurs comme Ahmed Abdessalam Bekkali, dont le nom raisonne encore dans l’histoire de la littérature jeunesse marocaine et arabe. Précurseur du genre au Maroc, Hamid Semlali a également marqué l’histoire de la publicité au Maroc avec la célèbre sardine dansant avec une rondelle de citron.

Un second hommage sera rendu à Bill Plypmton, légende vivante du cinéma d’animation, dessinateur de presse et réalisateur indépendant américain. Né à Portland, Bill Plympton intègre la School of Visual Arts à New York. Il réalise, par la suite, plusieurs courts-métrages à succès : 25 Ways to Quit Smoking, Plymptoons, Guard Dog… Il est également l’auteur de plusieurs longs-métrages : The Tune, Mutant Aliens, Hair High, Idiots And angels… Ami fidèle du FICAM depuis 2007, Bill Plympton sera présent à Meknès pour cette occasion. Il dévoilera en exclusivité au Maroc, Duel à Monte Carlo Del Norte, son nouveau long-métrage qui participera à la Long’ Compet’, Compétition internationale du long-métrage d’animation.

La 22e édition du FICAM® consacre également un focus au cinéma d’animation italien en partenariat avec l’Institut Culturel Italien du Maroc. Une véritable immersion au cœur de la richesse créative de la scène italienne avec un panel d’artistes et de professionnels : Chiara Malta, Christian De Vita, Alessandro Rak… Les festivaliers auront ainsi l’opportunité de découvrir la diversité et la richesse artistique de l’animation italienne, confirmant ainsi, encore une fois, la dimension internationale du FICAM®.

Le Festival International du Cinéma d’Animation de Meknès reste un lieu de rencontre et d’émerveillement, réunissant passionnés du cinéma, professionnels de l’animation et grand public pour célébrer l’art de l’animation sous toutes ses formes. Le 3ème Forum des métiers de l’animation sera l’occasion de mettre en avant la production marocaine, arabe et africaine.