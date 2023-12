Les Enfantastiques : une symphonie multiculturelle au cœur de Rabat

Le Grand Arc-en-Ciel illumine Rabat avec un concert inédit célébrant la diversité linguistique à l’occasion de la Journée Mondiale de la Langue Arabe en harmonie avec leur mission de promouvoir la diversité linguistique et culturelle, cet événement musical exceptionnel met en lumière la traduction et l’adaptation en arabe des chansons des Enfantastiques.

Le concert, prévu le 17 décembre 2023 à l’Auditorium Zénith à Hay Riad, promet une expérience unique où « الأطفال اللمع » (Les Enfantastiques en arabe) prendront le devant de la scène pour interpréter des chansons empreintes de poésie et d’éducation.

Pour la première fois, les mélodies entraînantes des Enfantastiques, déjà connues en français, anglais, allemand, espagnol et chinois, prennent une nouvelle dimension en étant adaptées et chantées en arabe par des enfants talentueux. Cette initiative audacieuse cherche à unir les cœurs d’enfants du monde entier par le biais de la musique, transcendant les frontières linguistiques.

L’Auditorium Zénith, un lieu emblématique à Hay Riad, sera le théâtre de cette célébration multiculturelle, accueillant pas moins de 800 personnes pour une soirée féérique dédiée à la richesse de la langue arabe. Le concert vise à éveiller la curiosité linguistique et culturelle des jeunes générations tout en offrant une expérience musicale immersive.

« الأطفال اللمع », porteurs de messages positifs et éducatifs, se veulent être les ambassadeurs d’une collaboration interculturelle, prouvant que la musique transcende les barrières linguistiques et unit les enfants du monde entier dans une symphonie de compréhension mutuelle.

Cet événement unique en son genre souligne l’importance de la diversité linguistique et culturelle, affirmant que chaque langue mérite d’être célébrée et partagée. Le Grand Arc-en-Ciel s’inscrit ainsi dans une démarche de promotion du vivre-ensemble et de l’éducation par la musique, une mélodie universelle qui touche le cœur de chacun, indépendamment de la langue parlée.