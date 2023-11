Visa For Music 2023 : une décennie de musique, de partage et d’engagement culturel

Le premier festival et marché de la musique en Afrique et au Moyen-Orient, célébrera sa 10ème édition du 22 au 25 novembre 2023 à Rabat. Une décennie de concerts uniques, de moments de partage, de célébration de la culture et de découvertes musicales à ne pas manquer.

Cette année, l’événement prend une dimension particulière en consacrant l’intégralité des recettes de billetterie au Fonds spécial dédié à la gestion des conséquences du séisme survenu le vendredi 8 septembre 2023.

Lieu de rencontres internationales et un écosystème culturel durable

La mission de Visa For Music est de découvrir de nouveaux artistes et de leur offrir une plateforme devant les professionnels de l’industrie musicale à l’international. Au programme, des artistes exceptionnels sélectionnés parmi plus de 1.500 candidatures provenant de plus de 80 pays à travers le monde et issus de divers univers musicaux tels que le jazz, la musique folklorique mondiale, l’urbain, et l’acoustique.

Bien que la sélection est été difficile pour le jury, voici les premiers artistes, et d’autres vont suivre. Après une édition 2022 haute en couleurs rassemblant plus de 16.000 spectateurs, la 10ème édition promet de célébrer l’anniversaire du festival avec ses festivaliers. Au cœur de la mission de cette édition, Visa For Music aspire à renforcer le rôle du Maroc en tant que locomotive du secteur culturel. S’alignant sur les priorités des Nations Unies et de l’Union Africaine, cette édition contribuera à l’importance accordée à la culture et au développement du secteur musical.

Visa For Music se positionne comme un maillon solide de la chaîne de structuration des Industries Culturelles et Créatives. Son but est la construction d’un modèle économique vertueux et pérenne pour promouvoir le secteur de la musique en Afrique et au Moyen-Orient.

Du 22 au 25 novembre 2023, Rabat vibrera au rythme de plus de 70 concerts uniques, 15 conférences et speed meetings, 4 formations et workshops – ouverts au grand public axés sur le renforcement de capacités des jeunes professionnels de l’industrie – ainsi que d’une parade de 3 carnavals internationaux. Plus de 2.000 professionnels nationaux et internationaux seront au rendez-vous pour célébrer l’anniversaire Visa For Music, aux côtés des milliers de festivaliers et passionnés de musique.

10 ans de partage et de célébration dans les lieux culturels emblématiques de Rabat

Depuis sa création, le rendez-vous annuel habite le cœur de la Ville Lumière, le quartier Hassan, pour quatre jours de célébration musicale. Les publics, les artistes et les acteurs culturels du monde entier viennent célébrer la richesse culturelle à Rabat, capitale africaine de la culture.

Les concerts auront lieu dans des lieux emblématiques tels que le Théâtre Mohammed V, le Cinéma Renaissance, la Salle Bahnini et le Café La Scène. Tandis que les afters se dérouleront au Azour by ONOMO Hotels et au Croon by Marriott.

Les conférences & workshops seront organisés au Musée Mohammed VI, à l’Instituto Cervantès, à l’Institut français de Rabat, et à Onomo Terminus. Cette édition marquera une décennie de diversité musicale, culturelle, de partage, d’apprentissage et de découverte. L’événement s’affirme, plus que jamais, comme un lieu de rencontres professionnelles et culturelles d’envergure internationale.