Taha Essou: je n’oublierai jamais ma rencontre avec le roi (VIDEO)

Le bloggeur marocain Taha Essoulami, invité de Le Site info, nous a parlé de l’événement le plus marquant de son année 2017. Non, ce n’est pas l’un de ses nombreux voyages, ni le fait d’avoir hissé le drapeau marocain dans le plus grand désert de sel. C’est sa rencontre avec le roi Mohammed VI, pendant le mois de février 2017 qu’il n’oubliera jamais.

Taha raconte: « j’ai demandé une petite photo et, avec une très grande modestie, le roi m’a dit de m’arrêter juste après le feu rouge. Nos avons pris une photo et nous avons discuté pendant une petite minute, par rapport à mes études et mes petits projets ».

F.R.