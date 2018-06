Maymkench 2026: rencontrer le roi Mohammed VI, prochain défi de Saad Abid

Le blogueur Saad Abid ne lâche pas l’affaire et poursuit son challenge « Maymkench 2026 ». Lors de sa tournée, Saad Abid est allé à la rencontre de stars du football comme Pirlo, Iniesta, Messi et Ibrahmovic. Il a également rencontré des artistes marocains, comme Gad Elmaleh, RedOne, et cette fois-ci Jamel Debbouze.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK