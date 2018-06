France-Australie: tous les buts du match (Coupe du monde)

Victoire 2-1 de la France face à l’Australie dans un match difficile. Les Bleus s’imposent grâce à un penalty obtenu après arbitrage vidéo et un but en fin de match accordé grâce à la Goal Line Technology.

