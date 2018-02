Après les fortes pluies et la chute de neige, plusieurs routes sont restées bloquées ce week-end. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut constater que des voitures étaient bloquées au milieu de nulle part. La vidéo a été tournée sur l’une des routes les plus dangereuse au monde, plus exactement à Tizi n’Tichka, un col à 2.260 mètres d’altitude situé sur la route entre Marrakech et Ouarzazate.

