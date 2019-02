L’Office national des aéroports (ONDA) a invité la presse a visiter le nouveau Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Ce nouveau terminal porte la capacité globale de cette plateforme à 14 millions de passagers par an. “Il s’agit d’un projet capital pour le Maroc qui concerne une superficie de 78.000 m², dont 36.000 m² de constructions rénovées et modernisées avec de nouveaux systèmes ultra-modernes et 38.000 m² de bâtiments nouveaux”, a déclaré le DG de l’ONDA. Les images.