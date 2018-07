Finale CM 2018. France-Croatie: Revivez le 4e but des Bleus (VIDEO)

La France et la Croatie s’affrontent ce dimanche en finale de la Coupe du monde 2018. A la 18e minute de jeu, Mario Mandžukić marque contre son camp et offre l’avantage aux Bleus. Dix minutes plus tard, Ivan Perišić marque le but égalisateur pour les Croates.

A la 38e minute, Antoine Griezmann transforme un penalty et donne l’avantage à ses coéquipiers en première période.

En seconde période, Paul Pogba réussit à alourdir le score en faveur des Bleus, avant que Kylian Mbappé ne marque la 4e réalisation de l’équipe de France. Les images. S.L.