Barça: le triplé de Messi face au FC Séville (VIDEO)

Lionel Messi a retrouvé la lumière ce samedi sur la pelouse du FC Séville, à l’occasion de la 25e journée de Liga. Il a inscrit un triplé magique.

D’abord en première mi-temps avec une superbe reprise de volée. Puis en deuxième mi-temps d’une frappe incroyable dans la lucarne. Et enfin d’une petite balle piquée qu’il a intelligemment glissée au dessus du gardien de but. Trois chefs d’œuvre: ses 23e, 24e buts et 25e buts de la saison en championnat. Le génie argentin est le meilleur buteur des cinq grands championnats européens. Il devance Mbappé (20 buts), Ronaldo (19), Salah (17), Agüero (17) et Cavani (17).