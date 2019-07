Algérie-Sénégal: le but surprenant de Bounedjah (VIDEO)

Algérie-Sénégal- Finale de la CAN. Dès la première attaque de l’Algérie, Baghdad Bounedjah récupère le ballon sur la gauche et arme une frappe puissante. Déviée par Sané, la balle prend une trajectoire surprenante et lobe Gomis (0-1, 2e)! Les Algériens vont ensuite subir pendant toute la première mi-temps.