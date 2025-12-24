Un supporter algérien pointe le manque de cohésion malgré la victoire (VIDEO)

Malgré une victoire nette (3-0) face au Soudan, certains supporters algériens ne sont pas sortis satisfaits de la prestation des Verts. C’est le cas d’un fan rencontré à l’issue de la rencontre, qui estime que le score ne reflète pas totalement le contenu du match.

Selon ce supporter, le principal problème réside dans le manque de cohésion de l’équipe. « On sent que les joueurs ont du talent individuellement, mais sur le terrain, les automatismes ne sont pas encore là », explique-t-il.