Algérie-Soudan : Bennacer et Bounedjah satisfaits des conditions au Maroc (VIDEO)

Les joueurs de la sélection algérienne ont unanimement salué la qualité des conditions de préparation en vue de leur premier match de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 face au Soudan, prévu ce mercredi au stade Prince Moulay El Hassan à Rabat.

Ismaël Bennacer a affirmé que les joueurs algériens ne se sentent pas dépaysés, soulignant que l’ambiance au centre d’entraînement est très positive et que l’ensemble du groupe est prêt pour le rendez-vous de ce mercredi. Il a rappelé que le premier match d’une CAN est toujours difficile, ajoutant que les joueurs sont habitués à la pression et savent que le peuple algérien n’accepte rien d’autre que le sacre final.

De son côté, l’attaquant Baghdad Bounedjah a indiqué que l’atmosphère au Maroc est très proche de celle de l’Algérie. « Toutes les conditions sont réunies ici. En tant que joueurs, nous devons absolument aller chercher la victoire lors du premier match, car elle facilite la suite des rencontres du premier tour », a-t-il déclaré.

La rencontre entre l’Algérie et le Soudan se jouera ce mercredi à 16 heures au stade Moulay El Hassan de Rabat. Dans le même groupe, la Guinée équatoriale affrontera le Burkina Faso au complexe Mohammed V de Casablanca.