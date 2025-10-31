Wydad TV : Mason & Fields aux commandes du nouveau média du club

Le Wydad Athletic Club franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de modernisation et de structuration de ses activités hors terrain. Le club casablancais a en effet confié à l’agence Mason & Fields la conception et la mise en œuvre de son nouveau média officiel, Wydad TV, ainsi que l’accompagnement global du merchandising officiel.

Ce partenariat, qualifié de global et stratégique, vise à doter le Wydad d’une vision moderne, cohérente et ambitieuse dans la gestion de ses actifs médiatiques et commerciaux. L’objectif affiché est clair : renforcer l’identité du club et en faire un acteur de référence, tant sur le plan sportif que dans sa communication et sa présence auprès des supporters.

Dans un message publié par Alexandre Ruiz, cofondateur de Mason & Fields, l’ancien journaliste sportif a précisé intervenir dans le cadre de ce partenariat au nom de son agence, et non à titre individuel. « Nous remercions le Wydad Athletic Club pour sa confiance et partageons avec lui la même exigence : faire rayonner un grand club à travers une approche innovante et structurée de son développement », a-t-il déclaré.

Le lancement de Wydad TV s’inscrit dans la volonté du club rouge de renforcer son lien avec sa large base de supporters et d’accroître sa visibilité sur le plan national et international, à travers une production de contenus modernes, exclusifs et à forte valeur ajoutée.

Ce projet marque une étape importante dans la professionnalisation de la communication et du marketing du Wydad, qui entend ainsi consolider son image de club historique en pleine transformation vers les standards internationaux.