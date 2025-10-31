Hakim Ziyech aperçu dans l’ancienne médina de Casablanca

Les supporters du Wydad de Casablanca attendent avec impatience la vidéo promotionnelle dédiée à Hakim Ziyech, actuellement en préparation avant la présentation officielle du joueur, prévue ce dimanche.

Ce jeudi, le nouveau joueur du WAC a été aperçu dans la médina de Casablanca, fief historique du club, arborant l’écharpe emblématique des «Winners», le groupe ultra des Rouge et Blanc. Selon les informations recueillies, le clip de présentation mêlera des images symboliques de Casablanca, du Wydad et de ses supporters et mettra en avant l’histoire et l’identité du club.

Le Wydad a par ailleurs confirmé que la présentation officielle de Hakim Ziyech aura lieu avant le coup d’envoi du match face à l’Ittihad de Tanger, au stade Mohammed V. Le club a fait appel à une agence spécialisée pour la cérémonie de présentation qui s’annonce grandiose.

M.A.