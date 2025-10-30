Préparatifs de la CAN 2025: pourquoi Walid Regragui a choisi l’Ouganda

Walid Regragui a officiellement tranché sur l’identité des sélections que les Lions de l’Atlas affronteront en matches amicaux lors de la prochaine trêve internationale, en préparation de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.

Dans un communiqué publié ce jeudi, la Fédération royale marocaine de football a annoncé que l’équipe nationale disputera deux rencontres amicales : la première face au Mozambique, le 14 novembre, et la seconde contre l’Ouganda, le 18 du même mois.

Le choix de l’Ouganda n’est pas anodin. Selon les statistiques, il s’agit du seul adversaire africain que le Maroc n’a jamais battu en catégorie A. Les deux nations se sont affrontées à deux reprises : en mars 1978, avec une victoire ougandaise (3-0), puis le 11 novembre 2011 lors d’un match amical remporté une nouvelle fois par l’Ouganda (1-0).

En revanche, les confrontations entre les deux sélections locales, lors du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), ont tourné à l’avantage du Maroc : 3-1 en 2014 et 5-2 en 2021.

Ces deux rencontres amicales permettront au staff national de peaufiner les derniers réglages avant le grand rendez-vous continental que le Royaume accueillera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

H.M.