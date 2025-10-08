Espagne: Blessé, Huijsen indisponible pour les éliminatoires du Mondial 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Le défenseur du Real Madrid, Dean Huijsen, a déclaré forfait pour le stage de préparation de la sélection espagnole en raison d’une fatigue musculaire, a annoncé mercredi la Fédération espagnole de football (RFEF).

Le joueur de 20 ans, convoqué pour les rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 face à la Géorgie samedi à Elche et à la Bulgarie mardi à Valladolid, sera remplacé par Aymeric Laporte (31 ans), sociétaire de l’Athletic Bilbao, a précisé la même source.

Huijsen, qui ne s’était pas entraîné mardi, a passé un examen médical confirmant une blessure musculaire, a ajouté la RFEF, soulignant que le Real Madrid avait été informé de la situation de son joueur.

Le club madrilène a ensuite indiqué que la blessure musculaire dont souffrait Huijsen se situait « au mollet gauche », sans préciser qu’elle serait la durée de son indisponibilité.

Selon les médias espagnols, sa guérison pourrait prendre de dix à douze jours et il pourrait manquer le match de championnat contre Getafe le 19 octobre.

La sélection espagnole, leader du groupe E avec six points en deux matches, devra déjà composer avec les absences de Lamine Yamal et Rodri. Elle enregistrera toutefois les retours de Marcos Llorente, Alex Baena, Pablo Barrios et Saume Aghehowa.