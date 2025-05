Découvrez le calendrier de la CAN Féminine (Maroc-2024)

Par LeSiteinfo avec MAP

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé, vendredi, le calendrier officiel de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine (CAN Féminine), Maroc-2024, qui se tiendra du 5 au 26 juillet prochain.

Le match d’ouverture opposera le Maroc à la Zambie (groupe A), le samedi 5 juillet à 21h00 (heure locale), dans l’écrin flambant neuf du Stade Olympique de Rabat, précise la CAF dans un communiqué.

Dès le lendemain, trois rencontres seront au programme, dont celle très attendue entre le Nigeria, nation la plus titrée du football féminin africain, et la Tunisie, ajoute la même source. Le deuxième match des Lionnes de l’Atlas est programmé le mercredi 9 juillet (20h00) face au Congo, avant d’affronter le Sénégal, le 12 du même mois (20h00).

Le groupe B de ce tournoi comprend le Nigeria, la Tunisie, l’Algérie et le Botswana, tandis que le groupe C est composé de l’Afrique du Sud, du Ghana, du Mali et de la Tanzanie.

Les demi-finales seront disputées le mardi 22 juillet, alors que la finale de la compétition est prévue le samedi 26 juillet à 21h00, toujours au stade olympique de Rabat. Forte du succès retentissant des précédentes éditions, la CAN Féminine Maroc 2024 s’inscrit dans la dynamique d’essor que connaît l’ensemble des compétitions de la CAF depuis quatre ans. Des records sont attendus, tant en matière d’affluence dans les enceintes qu’en termes d’audiences télévisées mondiales et d’interactions numériques, indique la CAF.

Conformément aux standards internationaux les plus exigeants, la CAF s’appuiera sur des technologies de pointe pour assurer la retransmission en direct, en haute définition, des 26 rencontres de la compétition à destination d’un public planétaire, via ses partenaires télévisés, précise la même source. La CAF avait dévoilé, mardi dernier, les six stades qui accueilleront les rencontres de cette compétition continentale. Il s’agit des Stades Larbi Zaouli et Père Jégo à Casablanca, du Stade Olympique à Rabat, du Stade El Bachir à Mohammedia, du Stade d’Honneur à Oujda et du Stade Municipal à Berkane.

S.L.