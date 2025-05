Météo Maroc: il fera encore chaud ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 30 mai 2025 :

– Temps toujours chaud sur le Rif, les plaines à l’ouest de l’Atlas et l’est des provinces du Sud.

– Ondées ou averses orageuses locales sur les Haut et Moyen Atlas et les régions avoisinantes.

– Vent assez fort sur le Tangérois et faible à modéré ailleurs.

– Température minimale de l’ordre de 09/16°C sur l’Atlas et de l’ordre de 19/24°C partout ailleurs.

– Température maximale de l’ordre de 35/40°C sur les régions intérieures Centre et Nord, de l’ordre de 30/34°C près des côtes atlantiques Centre et Nord et de l’ordre de 24/29°C ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

