Nawal El Moutawakel s’exprime sur l’organisation du Mondial 2030

L’ancienne championne olympique marocaine et vice-présidente du Comité international olympique (CIO), Nawal El Moutawakel, a souligné, mercredi à Marrakech, que l’organisation de la Coupe du monde de football 2030 donnera un coup d’accélérateur aux grands projets de développement en cours au Maroc.

Intervenant à l’ouverture de la 33è Assemblée générale de l’Alliance des Agences de Presse Méditerranéennes (AMAN), El Moutawakel a estimé que le Maroc, qui accueillera également la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2025, connaîtra une dynamique sans précédent de développement de ses infrastructures.

Première femme arabe et africaine à remporter une médaille d’or olympique, El Moutawakel a évoqué des moments forts de sa carrière sportive et de sa longue expérience dans les grands événements sportifs, depuis les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, soit plus de vingt-deux éditions estivales et hivernales auxquelles elle a assisté.

“J’ai vu de près l’impact du sport et la complexité de l’organisation d’un événement majeur à l’instar de la Coupe du monde”, a-t-elle indiqué, assurant que le Maroc est prêt à accueillir une telle manifestation sportive d’envergure mondiale.

Elle a également mis en exergue le rôle essentiel du sport dans l’épanouissement de la société, en tirant exemple de sa propre expérience.

“Grâce au pouvoir du sport, ma vie a changé. Il n’a fallu que 54 secondes et 61 centièmes pour passer de l’ombre à la lumière”, a-t-elle dit.

El Moutawakel a conclu en saluant “le coup de génie” de la FIFA d’unir l’Europe et l’Afrique autour d’une candidature commune, estimant qu’il s’agit d’une plateforme idéale pour mettre en avant le rôle du sport dans le développement.

La 33è Assemblée générale de l’AMAN connaît la participation de plusieurs Directeurs généraux et responsables représentant les agences membres de cette alliance méditerranéenne.

Placée sous le thème « Football et médias en Méditerranée : bâtir des ponts au-delà des frontières », la cérémonie d’ouverture a été marquée notamment par une allocution du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et du président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et du « Comité Coupe du monde 2030 », Fouzi Lekjaa.

Cette Assemblée générale de l’AMAN, dont la MAP assure la présidence pour une année, est l’occasion de mettre en exergue les projets de grande envergure mis en œuvre au Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le cadre de l’organisation de la Coupe du Monde de football 2030.

