Le Real Madrid officialise l’arrivée de Xabi Alonso

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, a signé, lundi, son contrat comme entraîneur du Real Madrid jusqu’au 30 juin 2028, a indiqué le club espagnol dans un communiqué.

L’entraîneur Espagnol succède sur le banc du Real Madrid à l’Italien Carlo Ancelotti, qui a fait ses adieux au club samedi lors d’un hommage émouvant au stade Santiago Bernabéu.

Avec cette signature, le club madrilène ouvre la voie à une nouvelle ère incarnée par Xabi Alonso, qui prendra ses fonctions le 1er juin, ajoute le communiqué.

À 43 ans, l’ex-milieu de terrain et stratège de Liverpool (2004-2009), du Real (2009-2014) et du Bayern Munich (2014-2017), champion du monde (2010) et double champion d’Europe (2008, 2012), revient à Madrid, où il avait fait ses gammes comme entraîner chez les jeunes quelques mois seulement après la fin de sa carrière, en 2018.