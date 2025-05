Grand Prix Lalla Meryem de tennis (double): les Marocaines El Aouni/El Jardi au prochain tour

Par LeSiteinfo avec MAP

La paire marocaine composée de Aya El Aouni et de Diae El Jardi s’est qualifiée lundi pour les quarts de finale de la 23è édition du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis, qui se tient jusqu’au 24 mai au club l’Union sportive des cheminots du Maroc (USCM) à Rabat, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

El Aouni et El Jardi ont battu au premier tour le tandem composé de la Néerlandaise Lian Tran et de la Russe Ekaterina Yashina en deux manches 7-6 (3), 6-4.

Pour une place au dernier carré, la paire marocaine affrontera les gagnantes du duel entre la Britannique Maia Lumsden et la Chinoise Qianhui Tang et le duo formé de l’Espagnole Yvonne Cavalle-Reimers et la Belge Magali Kempen.

En simple, les Marocaines Yasmine Kabbaj et Aya El Aouni seront opposées respectivement à la Lettone Anastasija Sevastova et à la Burundaise Sada Nahimana, issue des qualifications, au 1er tour de ce tournoi doté d’un « prize money » de 275.094 Dollars.