Amine Benhachem nouvel entraîneur du WAC: les détails du contrat

Le Wydad de Casablanca et Rulani Mokwena s’apprêtent à résilier le contrat qui lie les deux parties. L’entraîneur sud-africain, dont le contrat arrive à échéance en juin prochain, ne percevra aucune indemnité supplémentaire, à l’exception de ses arriérés de primes de matchs et ses salaires des mois de mai et juin.

Étant donné que le Wydad a terminé la saison à la troisième place de la Botola, Mokwena ne bénéficiera d’aucun dédommagement. Son contrat stipulait en effet qu’il ne pouvait prétendre à une indemnité d’un million de dollars en cas de résiliation unilatérale, sauf s’il remportait la Coupe du Trône ou terminait à la première ou deuxième place du championnat.

Par ailleurs, Mohamed Amine Benhachem sera confirmé au poste d’entraîneur des Rouge et Blanc, en remplacement de Mokwena. Il signera un contrat qui court jusqu’au 30 juin 2027, apprend-t-on.

Selon les informations de Le Site info, le contrat contiendra une série d’objectifs précis. Le Wydad aura la possibilité de rompre le contrat de Benhachem en cas de non-réalisation de ces objectifs à la fin de la saison prochaine, à savoir remporter au moins un titre.

Pour rappel, le Wydad participera la saison prochaine à la Botola, à la Coupe du Trône, à la Coupe de la CAF, en plus de la Coupe du Monde des clubs prévue cet été.

N.M.