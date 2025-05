Casablanca : travaux d’aménagement devant les complexes du Raja et du Wydad (VIDEO)

Les abords des complexes sportifs du Raja et du Wydad à Beauséjour, à Casablanca, sont actuellement en plein chantier. Ces travaux d’aménagement visent à réhabiliter et moderniser les espaces extérieurs longeant les deux enceintes emblématiques du football casablancais. Au programme : réfection des trottoirs, installation d’un meilleur éclairage public, et amélioration de la voirie pour faciliter la circulation.

Ce projet, piloté par les autorités locales en coordination avec la commune de Casablanca, s’inscrit dans une volonté de valoriser le quartier et de renforcer la sécurité et le confort aux alentours des deux complexes.