Ce que l’on sait sur l’état de santé de Nayef Aguerd

Jon Ander Munduate, le porte-parole de la Real Sociedad, a fait le point sur l’état de santé de Nayef Aguerd. Samedi dernier, l’international marocain n’a pas pris part au match face à l’Atlético Madrid après avoir ressenti une douleur au niveau du genou pendant les échauffements.

Dans une déclaration à Le Site info, Munduate a indiqué qu’Aguerd souffre toujours de douleurs et ne participera pas au match de ce mardi contre Celta Vigo. «Le joueur subira les examens nécessaires pour déterminer l’origine de ces douleurs et savoir s’il pourra être prêt pour les deux derniers matchs de la Liga, face à Gerona et au Real Madrid», explique le porte-parole.

Le 30 avril dernier, Nayef Aguerd avait repris les entraînements avec la Real Sociedad après un mois d’absence pour cause de blessure.

Rappelons que Walid Regragui avait entamé ses recherches pour trouver des défenseurs, à l’approche des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur national avait en effet chargé son staff de suivre de près certains défenseurs évoluant en Europe, pour une éventuelle convocation à l’avenir.

N.M.