CAN U20: le Maroc décroche son ticket pour les demi-finales et le Mondial

La sélection marocaine des moins de 20 ans de football s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) après sa victoire face à son homologue de la Sierra Leone par 1 but à 0 après prolongations (temps réglementaire 0-0), lundi au stade 30 Juin au Caire en quart de finale, empochant ainsi son ticket de qualification pour la prochaine Coupe du monde de la catégorie prévue au Chili. Le but de la victoire de la sélection marocaine a été marqué par Amara Keita contre son camp (115è).

Pour une place en finale, les Lionceaux de l’Atlas seront opposés au vainqueur du quart entre l’Egypte et le Ghana.

S.L.