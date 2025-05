La 3ème édition de RabatRun les 10 et 11 mai

L’association TheCityRun a le plaisir d’annoncer la troisième édition de RabatRun, un événement sportif gratuit, inclusif et citoyen, qui se tiendra les samedi 10 et dimanche 11 mai 2025, au cœur de la Forêt Ibnou Sina, véritable poumon vert de la capitale.

RabatRun est un week-end d’activités sportives accessibles à tous, organisées avec la communauté sportive de Rabat : associations, groupes de coureurs, coachs et champions. Cet événement vise à promouvoir la santé, le sport pour tous et un mode de vie actif, tout en valorisant les espaces naturels de la ville.

Au-delà de l’événement, l’objectif est de permettre aux participants de découvrir cette communauté de passionnés, de garder le contact avec eux, et de continuer à faire du sport ensemble, même après l’événement.

Après le succès de CasablancaRun, TangerRun et MarrakechRun, cette édition proposera une programmation renforcée, un dispositif plus imposant, une inscription simplifiée, ainsi que des activités variées pour petits et grands. Pour la première fois, une course avec dossards et chronométrage sera proposée pour les coureurs qui le souhaitent, en parallèle des autres activités libres et non-compétitives.

La participation à l’évènement est gratuite grâce à l’engagement de nos partenaires tels que Redal et l’ONCF et la Fondation Orange qui, par leur implication responsable, contribuent activement à la promotion du sport, de la santé et de la cohésion sociale.

Un événement pour tous, 5 000 participants attendus.

Que vous soyez un coureur chevronné, un marcheur occasionnel, ou simplement curieux de découvrir l’événement, RabatRun est ouvert à tous — en famille, entre amis, entre collègues ou en solo. L’inscription est gratuite, mais obligatoire, et se fait sur notre site officiel : www.Rabat.Run.

Nous espérons accueillir jusqu’à 5 000 participants sur les deux jours de l’événement.

Parmi les activités prévues :

• Courses (avec distances variées)

• Marches

• Séances de fitness, circuit training, renforcement musculaire

• Sorties encadrées avec des groupes de running, des coachs sportifs, des champions et des associations sportives

Chaque participant pourra recevoir un certificat digital de participation, et aura la possibilité de commander à l’avance ou sur place une médaille souvenir, un t-shirt officiel ou une casquette, à prix symbolique.

Programme détaillé des activités

Le programme complet est disponible sur nos réseaux sociaux et sera envoyé par e-mail aux inscrits.

RabatRun dans le cadre de TheCityRun 2025

RabatRun fait partie du programme national TheCityRun 2025, un ensemble d’événements sportifs à travers le Maroc, réunissant des passionnés de sport dans plusieurs villes :

• CasablancaRun : 22-23 février (réalisé)

• RabatRun : 10-11 mai

• TangerRun : 28-29 juin

• FesRun : octobre (TBC)

• AgadirRun : novembre

• MarrakechRun, OujdaRun & DakhlaRun : dates à confirmer

TheCityRun est aujourd’hui une dynamique nationale qui réunit des milliers de participants autour du sport, de la santé et des valeurs citoyennes.

Rejoignez-nous !

Ne manquez pas cette occasion unique de participer à un événement sportif inoubliable, de découvrir ou redécouvrir les trésors de Rabat, et de faire partie d’une communauté passionnée. Inscrivez-vous gratuitement sur www.Rabat.Run .

TheCityRun, pour un Maroc en bonne santé !